Operaio schiacciato mentre lavora in cava. Ricoverato in condizioni disperate al San Martino

Genova. Un brutto incidente si è verificato questo pomeriggio all’interno di una cava di Lorsica, località della Val Fontanabuona.

La vittima è un ragazzo 25enne che lavorava all’interno del sito: soccorso dai medici del 118 intervenuti sul posto, il giovane è stato trasportato in codice rosso al San Martino di Genova. Al momento del ricovero, in prognosi riservata, l’uomo non era cosciente, e i medici hanno dovuto intubarlo.

Sul posto anche Vigili del Fuoco e carabinieri, che dopo aver soccorso il ragazzo hanno fatto i rilievi del caso per capire le cause dell’incidente, che secondo le prime ricostruzioni l’operaio era al lavoro alla manutenzione di un mezzo, quando è stato colpito probabilmente da un macchinario.