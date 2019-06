L’Istituto Calasanzio di Genova vince il primo premio del concorso artistico dedicato alla protezione dell’ambiente

I bambini della scuola dell’infanzia Calasanzio di Genova hanno vinto con il loro disegno il primo premio del concorso sul tema: “Il clima sta cambiando e fa disastri, soprattutto nei paesi più poveri. Noi cosa possiamo fare?”

Il concorso, organizzato nell’ambito della 22 edizione delle Festa della Speranza dalla Onlus Terre des Homme Italia, ha l’obiettivo di sensibilizzare i bambini e le loro famiglie sui temi legati all’ambiente ed ai cambiamenti climatici. Moltissime le scuole genovesi partecipanti che hanno esposto le loro opere durante la manifestazione della Festa della Speranza che si è svolta a Genova l’11 maggio scorso.

La Festa della Speranza, ha visto l’ampia partecipazione di tante scuole, associazioni culturali, sportive e di volontariato, della cittadinanza e del Municipio VI Medio Ponente. Durante tutta la giornata i bambini delle varie scuole si sono esibiti in canti e danze che avevano sempre quale filo conduttore il tema del rispetto dell’ambiente e della natura, quale bene prezioso da amare e tutelare. Tutti i bambini hanno preparato con grande impegno la partecipazione alla manifestazione e sono stati coinvolti nell’organizzazione di questa festa grazie alla sensibilità di tante maestre, insegnanti e volontari che si sono adoperati per realizzare oggettini da esporre in offerta libera durante tutta la giornata.

Il ricavato delle offerte ricevute, pari a 3760 €, è stato interamente trasferito a Terre des Hommes Italia ONLUS, e verrà utilizzato per interventi di aiuto umanitario alla popolazione del Mozambico, colpito dal ciclone Idai nel marzo scorso.

Per ulteriori informazioni: www.scuolagenova.it