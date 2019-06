Liguria Pride, sabato pomeriggio modifiche al traffico e alle linee Amt

Genova. Si informa che, a seguito dell’interdizione al transito veicolare di via San Benedetto in occasione della manifestazione “Liguria Pride 2019”, sabato 15 giugno dalle ore 11.00 e fino al termine della manifestazione, le linee 3, 20, 32, 38, FP, SP e Volabus modificheranno il percorso come di seguito indicato:

Linee 3, 38, SP e Volabus

Direzione levante: i bus, giunti al termine di via Buozzi, proseguiranno per via Adua, via Fanti d’Italia, piazza del Principe, via Doria dove riprenderanno percorso regolare.

Direzione ponente: i bus, giunti al termine di via Doria, proseguiranno per piazza del Principe, via Fanti d’Italia, via Adua, via Buozzi dove riprenderanno percorso regolare.

Linea FP

Direzione Principe: i bus, giunti al termine di via Buozzi, proseguiranno per via Adua, via Fanti d’Italia dove effettueranno regolare capolinea.

Direzione Fillak: i bus, in partenza dal capolinea di via Fanti d’Italia, proseguiranno per piazza del Principe, via Fanti d’Italia, via Adua, via Buozzi dove riprenderanno percorso regolare.

Linee 20 e 32

Direzione levante: percorso regolare

Direzione ponente: i bus, giunti al termine di via Doria, proseguiranno per piazza del Principe, via Fanti d’Italia, via Adua, via Buozzi dove riprenderanno percorso regolare.

Sempre sabato 15 a seguito della gara podistica “Traversata Valbisagno 2019”, sabato 15 giugno dalle ore 20.30 fino a cessate esigenze, la linea 13 modificherà il percorso come di seguito indicato.

Direzione Prato: i bus, giunti in via Struppa, svolteranno sul ponte Solimano, proseguiranno per via Adamoli, via Pedullà fino alla rotatoria Canova dove invertiranno il senso di marcia per poi posizionarsi nell’area provvisoria di capolinea.

Direzione Centro: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio, transiteranno per via Pedullà, via Adamoli, ponte Fleming e via Molassana dove riprenderanno regolare percorso.