Liguria Pride 2019, ben 67 eventi e la grande parata del 15 giugno. La madrina sarà Malika Ayane

Genova. Genova. Sessantasette eventi in otto giorni, un village (cioè un festival dei diritti) che riempirà per una settimana i giardini Luzzati con laboratori, dibattiti, mostre e appuntamenti musicali incentrati su quattro parole chiave e la tradizionale parata che il prossimo 15 giugno partirà come da tradizione dalla comunità di San Benedetto per arrivare in piazza De Ferrari.

Dopo le polemiche sui patrocini ora per il coordinamento del Liguria Pride si entra nel vivo dell’organizzazione degli appuntamenti: “Quest’anno abbiamo tolto il sindaco dall’imbarazzo di dover addurre motivazioni inesistenti per negare il patrocinio al Pride, poiché non glielo abbiamo chiesto – dice Laura Guidetti – mentre il Pride mette al centro i suoi temi in ben 67 eventi, più di quelli del Pride di New York che compie 50 anni. Eventi che, in contrasto con la nostra genovesità saranno praticamente tutti gratuiti e ruoteranno intorno alle parole chiave di quest’anno, che sono la bellezza, la comunità, che è proprio lo scopo del village, la libertà e infine l’identità che per noi significa la capacità di identità diverse di saper dialogare formando una comunità”.

La madrina della Pride quest’anno sarà la cantante Marika Ayane che sarà al village il 14 giugno mentre “il corteo vero e proprio ripercorrerà le strade che calchiamo da diversi anni – racconta Stefano Musso del coordinamento Liguria Rainbow – i camion saranno più dello scorso anno perché sono sempre di più le realtà che vogliono partecipare. Ci aspettiamo grandi numeri perché il buono di questa polemica politica intorno al Pride è che rafforza l’identità di tutta quella fetta di società che non si trova rappresentata o in accordo con certi tipi di politiche, da quelle sociali a quelle economiche o per fare un esempio le politiche in tema di migranti come si è visto la settimana scorsa con l’arrivo della nave.

Tra i tanti eventi all’interno del Village ci saranno i laboratori per bambini: “Dal lunedì al venerdì nello spazio dei Luzzati, già attrezzato per far giocare i più piccoli organizzeremo ogni giorno un paio di laboratori diversi indirizzati alle diverse fasce di età”