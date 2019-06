L’Entella FS vince la prima edizione della 4 Special Cup

Chiavari. Continuano a stupire i ragazzi di mister Gianfranco Pusceddu. L’Entella FS, infatti, dopo aver vinto il campionato di Quinta Categoria senza perdere nessuna partita, sabato 8 giugno è riuscita a trionfare anche nella prima edizione del quadrangolare 4 Special Cup.

Un risultato sportivo straordinario che dà lustro al lavoro svolto nel corso della stagione, ma ciò che rende tutti estremamente orgogliosi è la felicità e la compattezza di un gruppo di persone fantastiche che sono riuscite senza paura a mettersi in gioco dando davvero un calcio alle barriere.

Si tratta di ragazzi che non si arrendono mai e che con il loro entusiasmo e la loro passione hanno dato una lezione di vita a tutti.

L’Entella in semifinale ha superato la Fermana con il punteggio di 7 a 2, mentre in finale i biancocelesti hanno avuto ragione del Novara per 2 a 1.

Ancora una volta ha vinto lo sport, lo sport che unisce e che è in grado di raccontare delle storie come quella di questi meravigliosi ragazzi che non si sono fermati di fronte alle difficoltà della vita, ma con entusiasmo, passione e voglia di divertirsi hanno vinto ancora.