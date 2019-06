Lega in campo per l’Ente nazionale sordi, Ariotti e Rossi: “Bellissima giornata fra sport e sociale”

Genova. Si è tenuto sabato, presso il campo dell’Associazione “I Lucani” in Via Minghetti a Cornigliano, un torneo di calcio a 5 in sostegno dell’ENS (Ente Nazionale Sordi), per promuovere il riconoscimento della Lis (Lingua dei segni) da parte delle istituzioni competenti.

Hanno partecipato i consiglieri comunali della Lega Fabio Ariotti e Davide Rossi e il consigliere della Lega del Municipio Ponente Luca Bozzo, oltre che tre formazioni di audiolesi: Ens Genova, Ens Asti ed Ens Africa.

«È stata una bellissima giornata tra sport e sociale. Sono molto soddisfatto, come presidente della commissione Welfare del Comune, dell’avvio dell’iter per il riconoscimento della Lis. Un importante lavoro iniziato nella Commissione da me presieduta e che sta proseguendo nei nove Municipi cittadini», ha dichiarato Fabio Ariotti.

«Sono parecchi anni che lavoro assiduamente nelle istituzioni per riconoscere la Lis e la mozione che ho scritto, votata all’unanimità dal consiglio comunale, oltre a impegnare il comune e i Municipi, sta accelerando il percorso regionale di riconoscimento. Questa è stata una gran bella giornata di solidarietà», ha concluso Davide Rossi.