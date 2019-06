“Le strade di Genova”, nasce il city-blog per esploratori urbani (turisti e non solo)

Genova. E’ un city-blog per esploratori urbani e dopo Torino (e Milano, e Roma), è arrivato anche nella nostra città. Si chiama Le strade di Genova e dietro c’è l’entusiasmo di alcune ragazze (e un ragazzo) con la passione per i posti in cui abitano, lavorano, mangiano e si divertono. E l’obbiettivo di farli conoscere a tutti gli altri.

Un po’ guida turistica, ma utile forse ancora di più a chi a Genova turista non è, il nuovo blog è stato aperto da poche settimane. Ha una veste grafica essenziale ed estetica insieme. E varie categorie per permettere di scoprire tutto quello che fa di Genova una città speciale.

Su “Le strade di Genova” si può scoprire che cosa fare nel weekend in città (uno degli elenchi più originali e completi tra quelli che potrete trovare in giro), quali siano le nuove aperture, alcune recensioni di locali, i suggerimenti per lo shopping (Moda & Design) oppure alcune chicche poco note sui quartieri del capoluogo ligure.

Caratteristica di Le strade di Genova l’alta qualità delle immagini (come quella che vedete a corredo di questo articolo). Tanto che non poteva non esistere un profilo Instagram dedicato. Le strade di Genova è: Giulia Ferraraccio, Carola Pisano, Chiara Ardenghi, Elsa Pagano, Edoardo Stortini, Alice Evita Avanzi.