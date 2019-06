Le Lontre affondano Firenze e raggiungono la salvezza

È finito come ci si aspettava il weekend della Luca Locatelli che vedeva impegnate sia la squadra maschile che quella femminile. Festa grande per le Lontre che superano Firenze fra le mura amiche e mantengono la permanenza in Serie A2. In una piscina gremita, le biancorossoblù hanno prevalso grazie ad una prestazione ottenuta con le unghie e con i denti contro le combattive toscane.

Un 7-6 che ben delinea quanto difficile sia stata la vittoria delle genovesi che hanno il merito ulteriore di avere fatto fare una grande esperienza a molte giovani fra le quali Cabona, Bissocoli e Donato hanno pure siglato reti decisive da under 17 nella finale. Le ragazze sono state guidate abilmente da Figari e Benvenuto, le veterane della squadra. Tanta gioia quindi e la consapevolezza di poter fare anche meglio nella prossima stagione grazie soprattutto all’esperienza acquisita.

Molto meno positiva la partita dei ragazzi in Serie B nella Gara 2 di playoff contro la San Donato Metanopoli che strapazza i genovesi con un netto 3-11 mostrando quanto divario ci sia tra le due formazioni. Con merito i milanesi approdano in A2 rispetto ad una Locatelli la cui categoria rispecchia il valore della squadra. Onore al merito comunque ai ragazzi di Picasso che hanno giocato fuori scala e con grande impegno.