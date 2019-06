Lavoro, incontro tra il presidente di Anpal Parisi con Toti e Berrino

Genova. Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale all’Occupazione Gianni Berrino hanno incontrato ieri pomeriggio il presidente di Anpal (Agenzia Nazionale per le politiche Attive per il Lavoro) Domenico Parisi in visita nel capoluogo ligure nell’ambito del viaggio che lo vede toccare ogni regione.

Gianni Berrino successivamente ha accompagnato Parisi al Centro per l’Impiego di via Cesarea a Genova.

Berrino e Parisi hanno discusso su come promuovere e sviluppare una proficua collaborazione che abbia l’obiettivo di migliorare le politiche attive a favore degli utenti: disoccupati e datori di lavoro. In Liguria sono 13 i Centri per l’Impiego distribuiti in tutte e quattro le Province.