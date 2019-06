Lavoro, dopo la crisi Moody cerca nuovo personale. Prossima apertura con la nuova gestione

Genova. Dopo la chiusura di febbraio, nei giorni scorsi l’accordo con la nuova gestione per assorbire i 34 lavoratori rimasti a casa. Oggi il cartelli per nuove assunzioni: dalla crisi, quindi, per Moody sembra aprirsi una nuova stagione.

Gli annunci sono comparsi in queste ore sulle porte del locale, chiuso da qualche mese: per chi fosse interessato la procedura è molto semplice, basta lasciare il proprio curriculum sotto la porta. Certo, non è chiaro quali siano le mansioni richieste, ma sicuramente questo potrebbe essere un buon segno.

Dieci giorni fa, in occasione dell’accordo con le rappresentanze sindacali, l’azienda aveva espresso la volontà di riaprire il Moody “nei tempi più brevi possibili a seguito di una ristrutturazione dei locali, così che i lavoratori possano al più presto riprendere la loro attività lavorativa.”