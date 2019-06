Lavori alla metro, circolazione sospesa nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13

Genova. Amt informa che dalle ore 21.30 di mercoledì 12 giugno alle ore 5.00 di giovedì 13 giugno dovranno essere effettuate attività di manutenzione in metropolitana. Contestualmente all’effettuazione degli interventi, il servizio della metro dovrà essere sospeso: le ultime partenze saranno alle ore 21.17 da Brignole per Brin e alle ore 21.10 da Brin per Brignole.

A seguito della chiusura di via Fillak, per agevolare gli spostamenti dei cittadini, la linea notturna N3 (Principe – Brin) sarà anticipata alle ore 21.15 e sarà in servizio fino alle ore 5.30.

Di seguito riportiamo l’orario della linea N3.

Da Stazione Principe a Brin Metro

21.15 – 21.30 – 21.45 – 22.00 – 22.15 – 22.30 – 22.45 – 23.00 – 23.15 – 23.30 – 23.45 00.00 – 00.30 – 01.00 – 01.30 – 02.00 – 02:30 – 03.00 – 03.30 – 04.00 – 04.30 – 05.00 – 05.30.

Da Brin Metro a Stazione Principe

21.15 – 21.30 – 21.45 – 22.00 – 22.15 – 22.30 – 22.45 – 23.00 – 23.15 – 23.30 – 23.45 00.00 – 00.30 – 01.00 – 01.30 – 02.00 – 02.30 – 03.00 – 03.30 – 04.00 – 04.30 – 05.00 – 05.30.

Alle ore 5.00 di giovedì 13 giugno riprenderà il normale servizio diurno della metropolitana.