L’artigianato si festeggia in piazza

Tempo d’estate. Tempo di sole, mare, vacanze e festa. Aumenta la voglia di stare all’aria aperta e aumentano le occasioni per farlo. Proprio per festeggiare l’arrivo dell’estate, a Genova si terrà per tutta la giornata di giovedì 27 giugno, in piazza Paolo da Novi l’evento Piazza in festa. Titolo scelto come emblema della giornata ovvero quello di creare un momento di condivisione festeggiando il bel tempo facendo vivere il quartiere. All’evento saranno presenti mercatini di prodotti tipici, saranno esposte auto d’epoca, si terranno degustazioni di prodotti del territorio e si chiuderà la giornata con aperitivi speciali, accompagnati da dj-set, e con uno spettacolo con l’attore Daniele Raco.

Alla giornata sarà presente l’Ape Luppola per una degustazione di birre artigianali e l’Enoteca Salvadori per la degustazione di vini.

Organizzata da Civ dei commercianti della Foce, con il patrocinio del Comune di Genova, la giornata vuole dare voce all’ artigianato genovese. Tra cibo, accessori e prodotti d’epoca parteciperà anche La Mafalda, il brand genovese di moda fatta a mano. Una realtà sempre più presente sul territorio che vuole offrire una moda unica capace di esaltare le diverse fisicità esempio di talento e di giovane imprenditoria femminile.

https://www.facebook.com/events/438646100046574/?ti=icl