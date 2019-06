Lanterna Taekwondo protagonista nella Capitale

Lanterna Taekwondo va a segno anche a Roma in occasione del tradizionale appuntamento giovanile del Trofeo Kim e Liu con oltre 1000 partecipanti da tutta Italia.

In apertura cinque vittorie in altrettanti incontri e splendido successo per Matteo Casanova nella categoria Esordienti A bianche e gialle -37 kg. Oro anche per Stefano Maggiolo nelle verdi e blu -41 kg e argento per Serena Ferro, finalista dopo due successi. L’argento di Anna Fossaceca e il bronzo di Miroslav Monaldi sono la felice espressione di un bel sabato medagliato, giornata in cui sono impegnati anche Alice Rubba e Andrea Abbate. Esce ai quarti, dopo due affermazioni, Tommaso Fossaceca.

“Il livello tecnico della nostra società sta crescendo gara dopo gara – afferma il maestro Fabrizio Terrile – Queste medaglie sono segnale di un lavoro che sta dando i suoi frutti”.