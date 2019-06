Lagaccio: spacciava usando come deposito la cassetta della posta, arrestato

Genova. Lo avevano notato nel centro storico, per questo ne stavano osservando i movimenti già da qualche giorno. La squadra investigativa del commissariato di Prè ha arrestato un 35enne senegalese per spaccio e denunciato il coinquilino, un connazionale di 24 anni, per concorso nella detenzione.

L’uomo effettuava consegne vicino a casa, tra via Avezzana e via del Lagaccio. Il pusher usciva dal portone e si faceva seguire dagli acquirenti nella scalinata vicina.

Gli agenti hanno notato i movimenti appostandosi davanti all’abitazione. A scambio avvenuto i poliziotti hanno fermato lo spacciatore con 130 euro in tasca e si sono fatti condurre nell’appartamento.

In casa sono stati trovati ulteriori 1770 euro, un bilancino e materiale da confezionamento. Altri sacchettini in cellophane e 270 euro in contanti sono stati trovati nella stanza del coinquilino

Una piccola chiave scovata dagli agenti ha aperto la cassetta della posta dei due: all’interno sono state rinvenute 20 dosi di crack e 36 dosi di eroina.

Il 35enne, già gravato da precedenti per spaccio di droga, è stato associato la carcere di Marassi.