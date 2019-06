La Virtus Entella andrà in ritiro a Sappada

Chiavari. La Virtus Entella ha reso noto di aver scelto Sappada, in provincia di Udine, come sede del ritiro estivo 2019.

La preparazione pre campionato della squadra di mister Boscaglia si svolgerà dal 16 luglio, giorno del ritrovo in alta quota, e terminerà il 2 agosto. Saranno in programma quattro amichevoli.

“Siamo particolarmente contenti di aver scelto Sappada quale nuova sede del nostro ritiro estivo – sottolinea il direttore generale Matteo Matteazzi -. L’accordo è stato trovato con grande facilità. Si tratta di una località dagli standard qualitativi molto elevati come testimoniato dalle scelte fatte in passato da club importanti anche di Serie A come Cagliari, Torino Venezia e Palermo”.

Nel paese friulano, che si trova ad un’altitudine di 1.245 metri, l’Entella avrà a completa disposizione le strutture sportive comunali e l’albergo Valgioconda. Inoltre lo staff tecnico e i giocatori potranno concedersi passeggiate e dedicarsi ad attività ricreative nella meravigliosa cornice delle Dolomiti. Condizioni favorevoli negli alberghi anche per quei tifosi che vorranno trascorrere qualche giorno nel paese incastonato nelle Dolomiti bellunesi e seguire da vicino la squadra biancoceleste