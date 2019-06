Genova. La Valtellina, in collaborazione con CIV “il Genovino” – consorzio che aggrega alcune aziende della zona intorno a Piazza delle Erbe e supporta iniziative per lo sviluppo commerciale del territorio – porta il progetto “AssaporiAMO la Valtellina” nel cuore di Genova per una settimana di degustazione di eccellenze enogastronomiche valtellinesi.

8 locali proporranno menù a base di prodotti del territorio, per raccontare questa splendida regione nel cuore della montagna lombarda attraverso i suoi sapori.

Il progetto nasce come evoluzione del Ricettario “AssaporiAMO la Valtellina”, una guida che vede protagonisti dieci chef valtellinesi che reinterpretano i sapori del territorio, insieme alle signore valtellinesi che raccontano le ricette della tradizione e alla blogger valtellinese di Tacchi e Pentole che propone dei panini gourmet.

Il progetto pilota parte da Genova. Protagonisti saranno alcuni prodotti bandiera della Valtellina come la Bresaola della Valtellina IGP, i formaggi Valtellina Casera DOP e Bitto DOP, i vini come lo Sforzato di Valtellina DOCG e il Valtellina Superiore DOCG, le mele di Valtellina IGP e altre eccellenze come i prodotti a base di farina di segale e farina di grano saraceno, i mieli, il latte, gli yogurt e i dolci della tradizione come la bisciola e la cupeta.

Tutti coloro che sceglieranno di degustare un menù valtellinese, riceveranno in omaggio il Ricettario “AssaporiAMO la Valtellina”, per mettere alla prova la propria creatività in cucina e imparare a scoprire questa ricchissima destinazione, partendo dai suoi sapori.

I locali che hanno aderito all’iniziativa: Biggie (lounge bar in Piazza delle Erbe 18R) ; Giano Bifronte (bistrot in Piazza delle Erbe 19-21R), Gradisca (bar cafè, Piazza delle Erbe, 31); Cafè Latino (ristorante in Piazza delle Erbe, 20/22R), UVA – Urban Vineyard Area (enoteca in Salita Pollaiuoli, 17R); a Rumènta (lounge bar in via dei Giustiniani, 71R); Da ROBI (paninoteca in via Via S. Donato, 24); Bar Berto (Piazza delle Erbe, 6).