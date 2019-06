La ruota panoramica trasloca al Mandraccio (e ci resterà fino all’autunno)

Genova. L’anno scorso era rimasta fin dopo Pasqua, quest’anno era stata prorogata fino al 31 maggio, ma nelle scorse settimane quando chi passava da zona di calata Gadda ha visto li operai al lavoro che smontavano la gigantesca ruota panoramica, mai avrebbe immaginato di ritrovarla dopo pochi giorni a poche decine di metri in piazzale Mandraccio.

La maxi ruota, alta 45 metri infatti, ha ottenuto un’ulteriore proroga dalla Porto antico ma con obbligo di trasloco visto che calata Gadda fra poco ospiterà i concerti dell’arena del mare.

E così è stato scelto uno spazio tutt’altro che secondario: piazzale Mandraccio appunto dove il gigantesco ‘baraccone’ fa bella mostra di sé, occupandone buona parte.

In piazzale Mandraccio, dove la ruota sarà inaugurata il 21 giugno e resterà fino in autunno, i prezzi restano gli stessi di sempre: 8 euro per gli adulti e 5 euro per gli under 12. Resta anche la convenzione con l’acquario: chi acquista il biglietto dell’Acquario potrà salire sulla ruota con soli due euro