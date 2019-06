La nave di Salmo solca i mari del divertimento: grande successo per il primo “Open Sea Repubblic”

Un party itinerante in mezzo al mare – da Genova a Olbia (e ritorno) – animato dal rapper dei record Maurizio Pisciottu (in arte Salmo) e da una serie di concerti e dj set no stop. L’evento, organizzato da “Grandi Navi Veloci” in collaborazione con “Red Bull”, è andato in scena tra il 21 e il 23 giugno scorso e, oltre a ridefinire il concetto di crociera, ha posto le basi per una nuova sfida dell’intrattenimento on the sea.

Nessun “muro” tra gli artisti e il pubblico, ma solo musica, libertà e divertimento. La nave salpa, le luci di Genova spariscono nel buio della notte, i telefonini smettono di prendere e, mentre i sorrisi e gli abbracci si sprecano, le rime di Salmo infiammano i fan sul ponte addobbato a festa. Ecco la magia del primo “Red Bull Open Sea Repubblic”.

Al “timone” della “Suprema” – con il vento in poppa – il rapper sardo ha trasformato la crociera di tre giorni in un viaggio di sola andata. Destinazione? Il puro divertimento. Una vera e propria “repubblica dell’acqua” – come l’ha definita lo stesso artista – ispirata per l’occasione a regole non convenzionali, votate allo svago, ma senza eccessi. Un’esperienza unica, che ha permesso ai mille fan intervenuti di interagire con gli artisti e di condividere insieme a loro uno spazio senza barriere, all’aperto e circondati dalla spettacolare cornice naturale del mare. Con Salmo, inoltre, durante l’evento si sono esibite anche le nuove promesse delle hip hop italiano.

Un festival musicale a ritmo di rap a bordo di una grande isola galleggiante, dove felicità e voglia di stare insieme sono state le uniche parole d’ordine.