“InSegno di stile”, in via Del Molo la mostra su un secolo di insegne a Genova

Genova. Venerdì 21 giugno 2019 alle ore 18,00 l’Associazione Culturale InArte OFF con sede in via del Molo 71-73 R, inaugura il proprio spazio espositivo con la mostra ”InSegno di Stile. Un secolo di insegne a Genova”.

Il materiale esposto – libri contabili, documenti, corrispondenza, attrezzi di lavoro, bozzetti, disegni e insegne d’ogni tipo è stato raccolto e ordinato da Stefanio Chiantera, creativo artigiano genovese che incontra Alberto Berra nel 1997 – con lui collabora per qualche anno – e mai più lo perde di vista diventando il custode, attento e affezionato, delle storie di “bottega” della famiglia Berra che pur nel corso di un secolo, mai ha perso la sua originaria fortissima natura artigianale.

I fratelli Alfredo e Vito Berra attivi a Genova n dal 1918 diventano i primi interpreti nel campo della decorazione di insegne che pare essere, all’inizio del XX secolo, una nuova promettente professione. Con lo sviluppo del primo dopoguerra cresce infatti in ogni settore commerciale l’esigenza di comunicare la propria attività e l’opera dei Fratelli Berra viene apprezzata per il rigore e l’originalità delle loro creazioni; la bottega dà vita ad un nuovo e personalissimo stile di comunicazione visiva.

Nel 1942 viene il turno di Alberto Berra (classe 1927) che alla morte prematura del padre entra giovanissimo in azienda e riesce così a far sopravvivere la rinomata attività. Entusiasmo, capacità artistiche e imprenditoriali gli permettono di cavalcare il boom economico degli anni ‘50/‘60 e lo sviluppo del terziario degli anni ‘70/’80 che determina la crescita frenetica della comunicazione pubblicitaria.

L’attività artigianale cresce e le insegne disegnate da Alberto come pezzi unici si riproducono in serie grazie a nuove tecniche di stampa e nuovi materiali. Poi la crisi, dalla quale il nostro artigiano di difende ritornando alle origini e riprendendo a proporre con successo, le originali, uniche e personalissime insegne fatte su misura.

Oggi osservando la città e notando la mano dei Berra su insegne di 20, 40, 60, 80 anni di vita possiamo apprezzare come le loro «lettere disegnate» di ogni tipo contribuiscono a scrivere un panorama di «tipografia urbana» popolato da insegne originali, giocose, leggere e attraenti, la cui bellezza, ancora oggi, ci affascina.

Arriviamo a ne secolo e Alberto chiude il laboratorio di piazza Grillo Cattaneo ma il giovane settantenne non perde l’attrazione per quel mondo dipinto che ha vissuto da grande interprete per tanti decenni. L’anziano maestro trova nuova casa nella bottega di Germano Romeo – dei suoi allievi il più determinato e capace – che con Arte & Insegne porta avanti il cammino iniziato oltre cento anni addietro.

La mostra costituisce la prima iniziativa espositiva di InArte OFF, associazione culturale che Stefano Chiantera ha fondato, con appassionati amici, con l’intenzione di offrire alla città uno spazio di creazione e condivisione di eventi d’arte.