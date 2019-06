Innovazione e blue economy, alla Genoa Shipping Week torna Port&ShippingTech

Genova. Mercoledì 26 giugno inaugura l’XI edizione di Port&ShippingTech, il forum internazionale sull’innovazione e la cooperazione per lo sviluppo del cluster marittimo del Mediterraneo, organizzato da Clickutility Team e Main Conference della Genoa Shipping Week.

La manifestazione, leader nello scenario degli appuntamenti internazionali dedicati all’innovazione tecnologica nel sistema logistico-portuale, offrirà un ampio programma di conferenze, meeting e momenti di networking ospiti di Palazzo San Giorgio, dell’Acquario di Genova e di Palazzo Ambrogio di Negro in Banchi.

Otto i temi – Maritime Security, Green Shipping Summit, Technology Trends, Smart Ports & Logistics, Maritime Safety, Fattori Competitivi 2.0 e Shipping & Finance- che saranno affrontati dedicando una particolare attenzione a quattro aree di innovazione: riduzione dell’impatto ambientale, l’automazione delle operazioni, sia in mare che a terra, lo sviluppo dei corridoi logistici e la sicurezza in navigazione, in porto e sul lavoro.

Si inizia il 26 alle 14, a Palazzo San Giorgio, con la Sicurezza Marittima per parlare di nuova pirateria, terrorismo, guerre asimmetriche e cyber security, tutte minacce alla navigazione e ai porti, e di contromisure per difendersi dalle interferenze ai sistemi di navigazione satellitare e per prevenire gli attacchi informatici ai processi di gestione delle grandi navi.

Giovedì 27 giugno a Palazzo San Giorgio l’automazione protagonista delle due sessioni di Technology Trends del settore marittimo-portuale. Oggi l’attenzione si concentra sulle navi “autonome” ma sono tanti i movimentatori e le automazioni presenti nei porti e nei retroporti e, in parallelo, anche i sistemi di gestione di alcune tipologie di navi sono diventati complessi e integrati.

Un’innovazione tecnologica dirompente che passa anche attraverso big data, sensori, robotica, IoT e automazione e che verrà analizzata da aziende leader del settore assieme a enti locali e università. Sempre il 27 mattina all’Auditorium dell’Acquario di Genova, prende il via Green Shipping Summit per parlare di efficienza energetica delle navi e di riduzione delle emissioni di CO2.

Al pomeriggio, la nuova sessione “Fattori Competitivi 2.0” dello shipping e della portualità italiani metterà a confronto, per la prima volta, operatori e istituzioni in un dibattito pubblico per parlare di costi burocratici nascosti, di capitale umano, di formazione del personale e di gender gap. In chiusura, la parola passerà al sistema portuale con la tavola rotonda dei presidenti delle Autorità per parlare di risorse economiche, sburocratizzazione, regime speciale di governance e modelli europei.

Venerdì 28 giugno, l’ultima giornata di P&ST, si svilupperà su tre sedi congressuali. All’Acquario la mattina sarà dedicata a Smart Ports and Logistics e si concentrerà sul rilancio dei corridoi TEN-T europei, dal punto di vista delle infrastrutture e del rafforzamento di una rete di servizi digitali integrati a quelli fisici.

In parallelo, a San Giorgio la seconda sessione di Green Shipping Summit si concentrerà sull’imminente introduzione del nuovo sulphur cap globale. La sessione cercherà di guardare oltre il 1 gennaio 2020 focalizzandosi sul problema principale dell’GNLin Italia: la disponibilità capillare nei nostri porti.

Sempre al mattino, a Palazzo Ambrogio di Negro, si svolgerà il focus sulla Safety con i responsabili dell’EMSA, l’agenzia europea per la sicurezza marittima, che affronteranno il tema delle nuove policy a fronte della crescente automazione delle navi e dei porti. Stessa sede, nel pomeriggio, per la terza e ultima sessione di Green Shipping Summit che affronterà il delicato tema della localizzazione di tutto ciò che tocca il GNL in Italia partendo dalle prospettive e progetti di piccola scala per la navigazione e il retroporto logistico.

Infine, a Palazzo San Giorgio, il pomeriggio sarà dedicato anche a Shipping & Finance che offrirà una panoramica sulle tendenze nel settore, dai diversi tipi di private financing all’accesso diretto ai mercati finanziari con nuove categorie di strumenti, alle partnership pubblico-privato.

Un’edizione ricca di argomenti, urgenti e attuali, oltre che di grande interesse, che non hanno mancato di attirare l’interesse delle istituzioni e delle associazioni e il sostegno delle aziende, in particolare ABB, Gold sponsor e APM Terminals, Silver Sponsor.

La partecipazione è gratuita previa registrazione online