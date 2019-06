Incidente in autostrada tra Recco e Nervi, gravi due motociclisti

Genova. Incidente stradale sulla autostrada A12 Genova Livorno tra Recco e Nervi. E’ successo questa mattina.

Una moto con a bordo due persone ha tamponato un’automobile, probabilmente per non essere riuscita a frenare in tempo.

Ad avere la peggio i due a bordo della due ruote, un uomo e una donna attorno ai 40 anni entrambi ricoverati per traumi in codice rosso, il più grave, ai pronto soccorso degli ospedali San Martino e Galliera. Sul posto oltre ai soccorsi la polizia stradale per i rilievi.