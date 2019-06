Genova. Sono ancora al lavoro le squadre dei vigili del fuoco che sono intervenute in via Cecchi, nel quartiere genovese della Foce, per un incendio.

Le fiamme, per cause ancora da accertare, si sono sviluppate all’interno di un negozio di lampade.

Le fiamme si sono sviluppate prima delle 21 e, sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, che hanno chiuso la strada.