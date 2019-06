In via Siffredi una sola corsia per senso di marcia da questa sera a giovedì mattina

Genova. Dalle ore 21,00 di martedì 18 giugno fino alle ore 6,30 di giovedì 20 giugno 2019, nel tratto di via Siffredi compreso tra Via Cornigliano e Via dell’Acciaio la circolazione sarà canalizzata su una sola corsia per senso di marcia.

Il provvedimento si è reso necessario per portare a termine i lavori di messa in sicurezza e di definitiva asfaltatura di quel tratto di strada interessato alla realizzazione del c.d. Lotto 10.

L’impresa esecutrice ha comunicato che tali lavori non possono essere espletati solamente nelle ore notturne ma necessitano di continuità esecutiva per realizzare le opere di consolidamento dei numerosi chiusini diffusi sulla carreggiata.

Si suggerisce l’utilizzo di Via della Superba quale percorso alternativo per entrambe le direttrici di marcia.