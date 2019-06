Genova. Giù per le curve del parco del Beigua, su uno skate downhilll, in un rapporto inscindibile. Un video pieno di adrenalina come tanti video di skate o di altri sport, ma con una particolarità: che oltre a Davide Varrucciu, il protagonista è Hero, un ibrido di oca canadese.

Davide Varrucciu, genovese, ha 33 anni ed è un addestratore di animali. Oltre ai cani, i volatili, appunto. Hero e Berni sono i suoi partner con le ali e uno dei due si è prestato alla perfezione, dopo un lungo addestramento, all’esperimento raccontato nel film.

“Il progetto ha come protagonista Hero un ibrido di oca canadese da me addestrata, ed é basato sulla relazione ed é in grado di riscrivere qualsiasi base presente sui libri fino ad oggi – spiega Davide – La relazione tra umani o due specie differenti non si basa su quanto tu dai al proprio partner o sui rinforzi positivi, ma in come tu ti poni verso l’individuo che hai di fronte. Ci sono comportamenti innati e appresi tramite esperienze nel corso della vita su qualsiasi essere vivente presente su questa terra e se saprai conoscerli rispettarli e condividerli assieme potrai superare qualsiasi limite. Il progetto è unico al mondo non avendo utilizzato imprinting ma utilizzando l’apprendimento secondario”.

