Il ponte Morandi e non solo: “Vivere sotto una cupa minaccia”, dal 21 giugno in mostra alla Ciclistica di Sampierdarena

Genova. Torna a Genova per una settimana, alla Ciclistica di Sampierdarena la mostra fotografica “1988 – 1992. Vivere sotto una cupa minaccia” di Michele Guyot – Bourg.

Viene esposta per la prima volta la serie quasi completa delle fotografie di Michele Guyot – Bourg, in una sede dove il progetto viene riportato alla sua importanza sociale, distante poche centinaia di metri da quel che resta del Ponte Morandi, dentro un quartiere logorato dal prezzo pagato alla pianificazione urbana genovese.

La mostra è organizzata dall’associazionismo del quartiere insieme a due realtà che si occupano di immagine e società: la Società La Ciclistica, la sezione ANPI Campasso, l’Agenzia dei Diritti Chico Mendes, il Laboratorio di Sociologia Visuale dell’Università di Genova e il Collettivo Fotografico Controluce.

Michele Guyot – Bourg scatta da più di quarant’anni. Non lo ha fatto per professione, lo ha fatto con una passione che lo ha portato a dedicare ore e giorni del suo tempo libero ad interrogarsi su diversi temi attraverso la fotografia. Intorno alla metà degli anni ’80 inizia a interrogarsi sulla difficile convivenza tra l’autostrada e la città di Genova.

Genova è una città dove le infrastrutture passano attraverso le case, molte volte a distanza di poco più di un braccio. Michele ne prende piena coscienza il giorno in cui sobbalza per il suono di un tuono a cielo sereno. Alzando gli occhi perplesso si rende contro che non era un tuono, ma il passaggio di un tir sui giunti di un viadotto autostradale eretto direttamente sopra le. Nasce l’idea di un progetto che segua le tratte autostradali all’interno della città. Inizialmente doveva chiamarsi “La tenaglia”, dalla forma che l’autostrada assume intorno a Genova, poi il progetto lo porta ad interloquire sempre di più con le persone che vivono sotto o a fianco delle strutture di cemento e il titolo cambia, diventa “Vivere sotto una cupa minaccia”.

Per quattro anni Michele Guyot esplora queste zone di attrito tra abitazioni e infrastrutture, e per poter raccontare quello che vede le frequenta, stringe relazioni con gli abitanti, diventa una persona da poter fare entrare in casa a fotografare i momenti di quotidianità che si svolgono accanto a tir in corsa o sullo sfondo di ponti e viadotti alti e incombenti.

Un progetto che oggi è contemporaneamente reportage fotografico e memoria storica. Poche cose, forse nessuna, sono cambiate dagli anni in cui queste foto sono state scattate.

Nessun altro ha svolto un lavoro così esauriente, in una città dove le vie della logistica, per motivi strutturali, penetrano dentro le case, dove le case sono costruite dentro gli archi delle vie ferroviarie, e i viadotti costruiti a ridosso dei cornicioni dei palazzi. Oggi, dopo il 14 agosto del 2018, il lavoro fotografico di Michele Guyot – Bourg ci interroga con ancora più forza sul significato di questa convivenza, con la forza che solo la fotografia di reportage può avere.