Il Genova Beach Soccer si aggiudica il primo derby di stagione

Buon avvio di stagione per il Genova Beach Soccer che torna da Viareggio con due vittorie e una sola sconfitta. I biancorossi hanno dovuto arrendersi solo alla NoName Nettuno che si è imposta nella gara d’esordio per 5-2 sui genovesi che comunque si sono prontamente rifatti ottenendo una vittoria piena con l’Atletico Licata per 5-3.

Grande atmosfera e partita tirata, però nella gara che chiudeva la tappa viareggina con il derby fra Genova e la Virtus Entella che trova il gol del vantaggio grazie ad una partenza decisamente più agguerrita. Bravo Cammaroto che impatta il parziale, mentre Raso consente ai biancorossi di ribaltare tutto e andare sull’1-3. I levantini non si scoraggiano e approfittano di un momento di blackout degli avversari per effettuare una grande rimonta per andare fino al 5-3 che sa di clamoroso. A questo punto sale in cattedra Edoardo Grosso, che ormai si è ben calato da tempo nel ruolo di attaccante e con una doppietta costringe i chiavaresi ai calci di rigore visto che nei supplementari la paura di perdere regna sovrana.

Dai tiri da fermo segna Gandolfo per l’Entella, Cammaroto pareggia, poi l’errore del suo ex compagno di squadra Pane e quello di Mai dopo che Brema intanto aveva portato in vantaggio i biancorossi che alla fine strappano il punto in palio. Buone nuove anche dagli altri campi con il Bari penalizzato per la decisione di non disputare la Coppa Italia e quindi a -7 dai genovesi. Prossima tappa a Lignano Sabbiadoro dal 5 al 7 luglio.