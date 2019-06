Il CDM futsal Genova sul mercato: tra rinnovi e nuovi arrivi

Genova. L’ottima prima stagione in Serie A2 per il CDM futsal Genova si è conclusa con una ampia salvezza. La società è già al lavoro per definire l’organico in vista della nuova stagione. Mister Lombardo e i suoi ragazzi saranno anche il prossimo anno in condizione di lavorare al meglio.

Il presidente Matteo Fortuna e lo staff dirigenziale e tecnico del CDM hanno lavorato alacremente fin dalla scorsa primavera e ora, a risultati dei campionati acquisiti, stanno emergendo le nuove prospettive. Regista di molti movimenti è stato il direttore generale Mino Paoletti.

Numerose le conferme tra le mura del CDM futsal Genova: Matteo Piccarreta, Gianluca Confortin, Michael Rivera, Caio Belinelli hanno seguito la firma di Alfonso Leandrinho. Prima ancora erano stati annunciati Eriel Pizeta, Yuri Pozzo, Simone Foti e Andrea Lombardo. Tra i primi c’era stato anche Andrea Ortisi: “a volte basta solo uno sguardo, un gesto, una parola, ma quando in verità stai bene e trovi qualcuno che ti faccia sentire a casa non serve neanche quello”, aveva scritto subito dopo l’annuncio sul suo profilo Facebook.

Tempo anche di nuovi innesti nel team. Il primo acquisto è stato Romario Veira, portoghese classe 2000 che ha firmato un accordo biennale. A seguire la notizia è stata il ritorno di Raul Solano Gutierrez: l’ala e pivot classe 1998 era già stata protagonista della promozione in Serie A2 e torna così in maglia CDM nella seconda stagione del team genove nella categoria.

L’ultimo colpo di mercato il 12 giugno: il brasiliano Jeferson Fernando Titon è sbarcato nella rosa del CDM. Il laterale classe ’91ha militato nella scorsa stagione nel Civitella Colormax Sikkens, squadra di Serie A che ha chiuso lo scorso campionato in undicesima posizione. Ben 17 le reti di Titon con i colori azzurri, una garanzia di qualità per la nuova avventura genovese. “Farò del mio meglio per andare avanti il più possibile con questa squadra – ha dichiarato il calciatore tramite la pagina Facebook del CDM – e non vedo l’ora di cominciare”.

Nota di amarezza in chiusura per l’addio di Joao Paulo Mazzariol. Il brasiliano, infatti ha scelto di tornare a casa: “il momento più bello di questa stagione è stato ritrovare i miei compagni e stare insieme a questo gruppo splendido – aveva scritto sempre sui social – il momento più difficile è non aver raggiunto i playoff. Dedico questa salvezza alla mia famiglia, che è stata il mio sostegno per tutta la stagione”.

Altre notizie, tra nuovi arrivi, addii e conferme, sono attese nelle prossime settimane.