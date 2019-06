Il 24 luglio sciopero nazionale del trasporto pubblico, il 26 del trasporto aereo

Genova. Il 24 luglio ci sarà uno sciopero del trasporto pubblico locale e nazionale. Hanno aderito i sindacati Faisa Cisal, Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, e anche in Liguria – per 4 ore – bus e metropolitana si fermeranno. Non solo anche i treni e le autostrade potrebbero avere ripercussioni.

Il 26 luglio si fermerà invece il trasporto aereo. Non sono ancora state comunicate le esatte modalità dello sciopero, che potrebbe causare disagi in diverse città e a chi ha in programma viaggi più lunghi.

I sindacati spiegano che il motivo della protesta è la richiesta al governo di un confronto su diverse questioni legate al mondo dei trasporti e delle infrastrutture, dalla regolamentazione al finanziamento pubblico.