IBSA Judo 2019: cambionati europei di judo per ipovedenti e ciechi

Genova. La regione Liguria e il Comune di Genova accoglieranno il prossimo luglio nei giorni 26,27 e 28 “IBSA JUDO 2019”, una delle più importanti manifestazioni sportive della Federazione: il campionato europeo di Judo per ipovedenti e ciechi.

Sarà l’RDS Stadium, in zona Fiumara, a fare da “tatami” all’evento, dove gareggeranno atleti provenienti da tutta Europa. L’intera competizione sarà rilevante motivo di orgoglio per la nostra città sia per la risonanza internazionale che per l’energia e l’alto livello di preparazione dei giovani judoka partecipanti alle gare.

Per la prima volta IBSA JUDO approda in Italia e sarà proprio Genova a fare da cornice a questo prestigioso spettacolo, con le sue meraviglie territoriali, la città e i suoi monumenti.

Organizzatori dell’evento sono:

– IBSA (International blind sports Federation)

– FISPIC (Federazione italiana sport paralimpici per ipovedenti e ciechi)

– Andrea Cadili Rispi (Presidente del Comitato Organizzatore Locale – C.O.L.)

IBSA JUDO 2019 è valido per le qualificazioni per Tokyo 2020 Paralympic Games.

Il campionato europeo di Judo per ipovedenti e ciechi si svolge ogni due anni e l’ultima edizione ha avuto luogo a Walsall nella contea delle West Midlands in Inghilterra.

L’Italia vanta grandi atleti, e il Direttore Sportivo della Nazionale ne ha convocati ben 12 di cui 2 genovesi.Tra questi judoka c’è Carolina

Costa che ha recentemente ottenuto risultati sorprendenti e che il 14 maggio scorso ha infatti vinto la medaglia d’oro nella categoria +70kg sconfiggendo la campionessa mondiale cinese Wang Hongyu, nella manifestazione “IBSA Judo Grand Prix” svoltasi a Baku in Azerbaijan.