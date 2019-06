I sindacati contro Amt: “Azienda non rispetta il recente accordo sulle ferie”

Genova. I sindacati del settore trasporti (Filt Cgil Fit Cisl Uil trasporti Faisa Cisal Ugl Trasporti) all’attacco contro la direzione di Amt sull’accordo legato al tema delle ferie. Si parla di denuncia in procura per comportamento antisindacale.

I sindacati, in particolare, spiegano che “l’accordo sulla concessione dei congedi, che dovevano essere garantiti in virtù dell’accordo aziendale del 29 marzo 2019, è stato disatteso”.

Denunciando un atteggiamento che “incrina profondamente le relazioni sindacali” e “rischia di vanificare l’esigibilità degli accordi sindacali da entrambe le parti dimostrando che gli interlocutori aziendali sono inaffidabili”, le segreterie dei sindacati si riservano di denunciare Amt alla magistratura per comportamento antisindacale e di attivare le procedure di raffreddamento nel rispetto della legge 146/1990 e successive modifiche e interpretazioni.

“Gli attuali organici – continuano i sindacati – nonostante le assunzioni, non garantiscono la copertura del servizio e le ricadute negative le pagano come sempre i lavoratori e gli utenti del trasporto pubblico. Chiediamo all’amministrazione di vigilare su quanto accade tra le mura aziendali, perché questi comportamenti non possono essere più tollerati”.