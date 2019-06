Genova. È partita da Genova, cuore pulsante della società, la nuova sfida imprenditoriale del “Gruppo Ge”, storica concessionaria genovese operativa sul territorio dal 1968. Con quattro sedi a Genova, una ad Arma di Taggia, una a Savona e una a Chiavari, il gruppo è in costante crescita e giovedì 20 giugno, alla presenza di oltre 250 persone, ha inaugurato un nuovo salone espositivo a marchio Opel in via Lungobisagno Dalmazia.

I prodotti della casa automobilistica tedesca vanno quindi ad aggiungersi agli altri brand già presenti in casa “Gruppo Ge”, tra cui Toyota, Lexus, Hyundai, Kia, Suzuki, Mazda e Bmw Motorrad: “Abbiamo scelto Opel per diverse ragioni – spiega Francesco Montanella, titolare della concessionaria – innanzitutto perché ci permette di espandere la nostra azienda, con l’ambizioso obiettivo di raggiungere la quota del 25% del mercato automobilistico sul territorio genovese., ma soprattutto perché vogliamo ampliare e completare l’offerta per i nostri clienti”.

Con Opel, inoltre, “Gruppo Ge” strizza l’occhio ad una clientela trasversale: “Dai prodotti per i più giovani, come Adam – spiega Montanella – passando per i classici suv familiari sino ad arrivare ai veicoli commerciali, con varie soluzioni di mobilità ci poniamo come unico interlocutore nei confronti di tutti i clienti”. La casa tedesca, insieme a Peugeot, Citroën e DS, fa parte del gruppo industriale “PSA” e – forte di una consolidata tradizione automobilistica – sposa un concetto di mobilità all’avanguardia: “Grazie alla piattaforma PSA – continua il titolare – possiamo usufruire di alcuni servizi esclusivi, come le soluzioni di noleggio Free2Move, che ci permettono di passare da rivenditori a fornitori di servizi di mobilità”.

“Gruppo Ge” è, da sempre, attenta all’evoluzione del mercato dell’auto: “È nel nostro dna. Seguiamo con attenzione l’arrivo delle nuove tecnologie e, più in generale, nel presentare i nostri servizi consideriamo il nuovo concetto di proposizione della vettura, che, proprio come le esigenze dei clienti, muta con il passare degli anni” conclude Montanella.

Con un’esperienza ultracinquantennale, 7 sedi sparse sul territorio regionale (per un totale di 30 mila mq), oltre 135 collaboratori diretti, 9 brand automobilistici, 5 mila unità vendute e 35 mila passaggi di officina, ogni anno circa 40 mila persone si interfacciano con il Gruppo, a testimonianza di una realtà imprenditoriale che – nel corso tempo – si è affermata come un vero e proprio punto di riferimento del mercato automobilistico genovese (e non solo). Per scoprire tutte le novità del nuovo show-room potete recarvi direttamente in via Lungobisagno Dalmazia, 31D e per maggiori informazioni consultate il sito internet www.gruppoge.it oppure le pagine Facebook o Instagram del “Gruppo GE”.