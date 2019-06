Grosso e Dondero si prendono il 34° Trofeo Moretti

34 edizioni del Trofeo Moretti di Voltri che confermano la manifestazione come una delle più importanti e sicuramente “tradizionali” del panorama genovese. Poco più di 6 km per 94 classificati complessivi e la vittoria che finisce in Piemonte, a Mattia Grosso tesserato per l’Atletica Alessandria che vince in 24’58” precedendo di 40” Francesco Profumo dell’Emozioni Sport e di oltre 1’ Manuel Stroppa della Valmaremola.

L’Emozioni completa l’opera con Andrea Marvaso al quarto posto e Marco Filippini al decimo, mentre la Delta Spedizioni piazza Enrico Lanfranconi al quinto posto e Roberto Giordano all’ottavo. Buone prestazioni anche per Luca Barbieri della Valpolcevera che è sesto e per Stefano De Girolamo che segue al settimo posto per il Gau.

In evidenza, però è il nono posto, occupato da Silva Dondero che con il tempo di 28’10” ottiene l’ennesima vittoria di una stagione sempre più da sottolineare. Per la tesserata dei Maratoneti Genovesi 2’13” di vantaggio su Laila Hero dell’Atletica Arcobaleno che termina 18^. Terza un’altra tesserata dei Maratoneti Genovesi, Benedetta Balostro con il tempo di 31’28”.