Arenzano. Non è facile, dopo neanche un mese dalla cancellazione di un evento, riprovarci, rimettere la macchina in moto e portarlo a compimento. Per questo la perfetta riuscita della nona edizione del Gran Trail Rensen ha per gli organizzatori un sapore particolare, quello di un premio per averci sempre creduto.

Le grandi piogge di maggio sono solo un ricordo, la classica dell’offroad di Arenzano è vissuta in una giornata di grande caldo che ha reso ancora più selettivo il percorso di 46 chilometri per 3.200 metri di dislivello.

Danilo Lantermino ci teneva particolarmente a iscrivere il suo nome in una delle principali prove della sua Liguria. Sin dalle prime battute si è messo in testa, ma il portacolori dell’Asd Valle Varaita ha trovato un grande avversario in Alberto Caressa (Sisport Genova): i due hanno corso ad elastico, con distacchi reciproci che non superavano i 15”, fino all’offensiva finale di Lantermino che nel finale ha messo al sicuro la vittoria transitando sul traguardo di via Bocca in 5h31’21” con 53” sul rivale, mentre più pesante è stato il distacco del terzo arrivato, Enrico De Ferrari giunto a 8’33”.

L’attesa sfida femminile fra Cinzia Bertasa e la campionessa uscente Simona Gambaro è durata meno di metà gara, poi quest’ultima è stata costretta al ritiro per problemi ad un ginocchio. Successo quindi per Bertasa, che bissa così la vittoria dello scorso anno ottenuta sul percorso medio, in 7h14’57” con 14’37” su Monica Francesca D’Urso, che pertanto replica la piazza d’onore ottenuta due settimane fa a Le Porte di Pietra. Terza Simona Piasentin del Team Italtende in 8h32’05”.

Dicevamo del percorso medio, di 22 chilometri per 1.500 metri di dislivello. Netto è stato il successo di Luca Zenoni (Gabry Team) che in 2h24’22” ha preceduto di 6’08” il secondo Paolo Fiacchi (Zena Runners) e di 7’00” il terzo Riccardo Saporiti (Sisport); nella gara femminile ha prevalso la valdostana Giorgia Ganis (Apd Pont Saint Martin) in 3h06’19”, alle sue spalle Vera Mazzarello (Ovadese Trail Team) seconda a 1’34” e Barbara Negrari terza a 5’35”.

La gara lunga ha visto 122 partenti e 109 atleti al traguardo (96 maschi e 13 femmine); la gara media 129 partenti e 125 atleti al traguardo (94 maschi e 31 femmine).

C’è stato spazio anche per un minitrail competitivo di 10 chilometri con 48 partenti e 46 arrivati (26 maschi e 20 femmine) vinto da Oscar Rebora (Bikers Team Livellato) in 58’31”, secondo Davida Tallone in 1h’02’28”, terzo Enrico Lanfranconi (Delta Spedizioni) in 1h03’02”. Tra le donne successo di Ilaria Volpe in 1h26’54”, seconda Giovanna Zoppi in 1h31’24”, terza Francesca D’Annunzio in 1h33’30”.

Complessivamente, quindi, 299 i partenti e 280 i finisher (216 maschi e 64 femmine).

Il caldo ha reso il tracciato durissimo, ma complessivamente pochi sono stati i ritirati e moltissimi fra gli arrivati hanno sottolineato la bellezza del territorio e dei paesaggi, che compensavano la grande fatica. Notevole l’impiego di volontari, oltre cento disseminati sulle venticinque postazioni dislocate sul tracciato di gara. In tanti hanno reso possibile la riuscita della manifestazione, dal Comune di Arenzano che ha insistito per il recupero della gara a Croce Rossa, Anpas, Protezione Civile di Arenzano, Gruppo Alpini, Comitato Mare e Monti, Polizia e Vigili del Fuoco, oltre ai tanti sponsor tecnici, ma un pensiero particolare va a tutti i ragazzi della società organizzatrice, il Rensen Sport Team che non ha mai smesso di credere che la cancellazione dello scorso 12 maggio fosse solo un brutto episodio e il sorriso dei tanti arrivati è stato la migliore delle ricompense.

