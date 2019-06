Gioventù sfruttata contro gioventù dorata: a Rapallo sabato presidio contro il meeting dei giovani industriali

Rapallo. Presidio sabato mattina da parte del Pcl e di Potere al popolo a Rapallo nella giornata di chiusura del convegno dei Giovani industriali che si svolgerà appunto venerdì 7 e sabato 8 giugno all’Excelsior Palace Hotel.

“Questo fine settimana, a Rapallo, i giovani rampolli di Confindustria si incontreranno in un albergo lussuoso per il loro consueto meeting – si legge nel comunicato che invita alla partecipazione al presidio – parleranno di connessioni. Le loro connessioni non sono però le nostre. Le loro servono per sfruttare, frantumare il lavoro, abolire diritti, distruggere l’ambiente. Le nostre sono quelle che uniscono i lavoratori, gli sfruttati, i popoli, per progettare un diverso futuro in cui chi lavora smette di essere alla mercé dei loro padroni e dei governi a loro subalterni”.

L’appuntamento è per le 9.15 di sabato davanti alla stazione di Rapallo.