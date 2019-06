Giovanni Toti: “Mi ricandiderò alla presidenza della Regione Liguria nel 2020”

Genova. Giovanni Toti è convinto, senza alcun dubbio, di candidarsi anche nel 2020 come presidente della Regione Liguria.

“Assolutamente sì – ha risposto alle domande dei giornalisti questa mattina a margine di una conferenza stampa sul futuro del waterfront genovese – sto dando il mio contributo a risistemare Forza Italia e a ricostituire un centrodestra ampio, plurale ed equilibrato, dove trovino dimora tutte le esigenze, le istanze e le domande di tanta gente in questo Paese ma la nostra opera di ricostruzione e di sviluppo della Liguria continua e continuerà anche nel prossimo mandato”.

Per il governatore ligure l’impegno da coordinatore, insieme a Mara Carfagna, del partito di centrodestra non è incompatibile con quello di amministratore locale. “Anzi – afferma – molte delle positive esperienze di questa regione vorrei che fossero in qualche modo l’esempio per quello che dobbiamo fare a livello nazionale”.