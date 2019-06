Giampaolo e Sampdoria al capolinea, il toto-allenatore ha un nome in pole position

Genova. Il valzer delle panchine in serie A, mai così vivace come quest’anno, coinvolge anche i blucerchiati. Da più parti si legge ormai il prossimo matrimonio tra l’allenatore abruzzese e il Milan. L’incontro di lunedì scorso con il presidente Ferrero non è stato evidentemente risolutivo per far pendere la volontà del mister di restare. Questione di motivazioni, probabilmente, ma anche di nuovi stimoli. Come avevamo scritto in occasione dell’ultima partita contro la Juventus, il saluto così evidente ai tifosi sotto la gradinata Sud, per una persona così poco avvezza a lasciarsi andare a manifestazioni di affetto pubbliche, aveva subito fatto pensare a un addio.

Il toto-allenatori vede la stampa specializzata convergere verso un unico nome. Il più accreditato sembra essere Stefano Pioli: la Gazzetta dello Sport lo citava espressamente due giorni fa, lasciando però aperta la porta a De Zerbi e soprattutto a Eusebio Di Francesco (secondo il sito di Alfredo Pedullà sarebbe stato fissato un incontro con la dirigenza), fino a Mihajlovic e Gattuso. Situazione già mutata ieri, con i due siti specializzati (tuttomercatoweb e gianlucadimarzio.com) che danno praticamente concluso l’affare.

L’ex allenatore della Fiorentina, del resto, era stato in ballottaggio con Giampaolo proprio prima dell’arrivo del mister di Giulianova sotto alla Lanterna.