“Genova nel Cuore”: emozionante esperienza per i Pulcini 2009 dell’Usd Ciserano

Genova. I Pulcini 2009 dell’Usd Ciserano, a conclusione dell’iniziativa “Genova nel cuore”, hanno trascorso un’intera giornata nella città ligure ospiti del Comune, della protezione civile e della Sampdoria, con la quale hanno disputato un’amichevole a Bogliasco.

“Grazie mille per il tempo dedicatoci e le emozioni vissute a tutta la città di Genova, al Comune di Genova in particolare a Katia Chiappori e all’assessore Paola Bordilli, Grazie di cuore alla Protezione Civile e alla professionalità di Paolo Monte che ci ha regalato il suo prezioso tempo. Grazie a Tommaso Mattioli che ci ha ospitati a Bogliasco e a tutta l’Uc Sampdoria. Grazie di cuore i vostri sorrisi rimarranno per sempre nel cuore dei nostri bambini” dichiarano i portavoce della società bergamasca.