Genova entra in Sea20Forum, la rete di città di mare che si impegneranno per la salvaguardia degli oceani

Genova. Martedì 25 giugno alle 16e30 all’acquario di Genova il settore marittimo incontra biologi, ambientalisti e informatori scientifici in un appuntamento aperto al grande pubblico per parlare di salvaguardia degli oceani.

Nell’ambito della Genoa Shipping Week il convegno per presentare la campagna An Oceanic Awakening, con cui il gruppo Wärtsilä promuove azioni concrete per trasformare il settore marine&energy in un ecosistema sostenibile ed efficiente.

Nell’ambito dell’iniziativa, le più importanti città marittime sono state invitate a unirsi al nuovo network internazionale SEA20 Forum, nato per dare voce alla necessità immediata di impegnarsi nella lotta al cambiamento climatico e ripensare il ruolo delle città-porto nell’ecosistema marine & energy, con l’adozione di best practice. Anche Genova entrerà a far pare di questa rete, incentivando la digitalizzazione e promuovendo una regolamentazione che imponga il rispetto dell’ambiente.

Tra gli interventi, il saluto di Nicola Costa, presidente Fondazione Acquario di Genova e di Flavio Borsarelli, General Manager, Special Projects Wärtsilä.

Inoltre l’ammiraglio Giovanni Pettorino, comandante generale della Guardia Costiera e Andrew Calzetti, marketing director Wärtsilä.

Alla tavola rotonda moderata da Gian Enzo Duci, presidente Federagenti, Donatella Bianchi, giornalista, conduttrice televisiva, presidente WWF Italia, Mariasole Bianco, biologa marina, presidente Worldrise, Antonio Di Natale, segretario generale Fondazione Acquario di Genova, Mauro Pelaschier, velista e ambasciatore One Ocean Foundation.