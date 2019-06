Genova Beach Soccer: scatta il campionato ed è subito derby

Archiviata in maniera positiva la Coppa Italia di Alghero il Genova Beach Soccer, venerdì parte in quel di Viareggio la prima tappa della serie A Poule Promozione, partenza subito con un match ostico per la truppa di mister Ragni, avversario di turno il Nettuno NoName squadra tosta con ottime individualità già affrontata e battuta in Coppa Italia che vorrà sicuramente vendicare il ko subito ad Alghero.

Nella giornata di sabato alle ore 9:15 sfida contro i siciliani del Licata anch’essi battuti in coppa dai ragazzi genovesi per ben 7 reti a 1. Infine domenica derby di fuoco, il primo tra squadre liguri in questa categoria, sarà l’Entella Beach Soccer avversaria della Genova BS alle ore 20:30, la squadra chiavarese annovera tanti giocatori che hanno scoperto il beach soccer grazie alla nostra società partecipando alla Liguria Beach Soccer Cup, grande motivo d’orgoglio ritrovarli da avversari nella massimo competizione nazionale.

Saranno 3 giorni importanti per i ragazzi della Superba, dopo questa tappa si andrà a inizio Luglio a Lignano Sabbiadoro, per poi finire con il terzo appuntamento a San Benedetto del Tronto.

Mister Ragni ai nostri microfoni ha analizzato l’imminente tappa di Viareggio: “Dobbiamo sicuramente azzerare ciò che abbiamo fatto in Coppa Italia, adesso inizia una nuova avventura da vivere intensamente con la giusta concentrazione e dedizione, siamo gli ultimi arrivati e per conquistare qualcosa di importante dobbiamo ricalarci con la stessa testa vista ad Alghero a metà Maggio”

Una battuta poi sul calendario e sul derby: “Prima o dopo dobbiamo affrontarle tutte, chiaro che per il Nettuno e Licata sarà una rivincita, in più il derby di domenica non è una partita banale, sarà una tappa tosta ma abbiamo lavorato bene in queste settimane, nonostante la sfortuna si sia accanita contro di noi facendoci perdere pedine importanti per questa stagione.

Giocheremo anche per loro!”