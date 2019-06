Genova. Mai nessuno, in Liguria, era arrivato così in alto in Coppa Italia, ma i ragazzi di mister Ragni, hanno scritto un pezzo di storia sulla sabbia di Alghero, in Sardegna.

La Genova Beach Soccer conclude al meglio la Coppa Italia 2019, dopo essere stata estromessa dal tabellone principale, dal Catania.

I ragazzi della “Superba” son oriusciti a vincere (6-2) il match con il più blasonato Canalicchio Catania (semifinalista della Coppa Italia), grazie alle reti di Malinconico (doppietta), Brema, Brunelli, Grilli e Memoli.

Il team di Ragni ha perso (6-4) la finalina per il 9° e 10° posto con la quotata formazione del Catanzaro Beach Soccer, capace (nel 2018) di arrivare al 3° posto assoluto nella Serie A. Le reti dei genovesi portano la firma di Rossetti (doppietta), Brema e Rizqouai.

“Il primo appuntamento stagionale si è concluso con il raggiungimento di questo storico traguardo – afferma il team manager Paolo Covotta – ma questo è solo l’inizio, perchè sono certo, che i nostri ragazzi ci stupiranno anche in campionato. Genova merita di restare nella Serie A di beach soccer”.

La Coppa Italia è andata al Catania, che ha conquistato la seconda e consecutiva coccarda tricolore, la quarta dopo i successi nel 2004, 2005 e 2018. Per il club dell’elefantino si tratta del decimo trofeo nel circuito ufficiale, diventando il sodalizio più titolato in Italia.