Genova. La goletta Palinuro, la nave classe Dattilo, la fregata Bergamini, il sottomarino classe Todaro, gioielli della Marina Militare e della Guardia Costiera, sosteranno a Genova dal 23 al 30 giugno nell’ambito della “Genoa Shipping Week” organizzata da Assagenti – Associazione Agenti e Mediatori Marittimi.

Le unità navali potranno essere visitate da tutti i cittadini adulti e minorenni in grado di camminare autonomamente. È obbligatoria la prenotazione online – da venerdì 14 a mercoledì 19 giugno alle ore 18 – partendo dall’homepage del sito www.comune.genova.it, per poi accedere ai link di prenotazione Eventbrite, scegliendo giorno e orario di visita (sarà opportuno stampare la prenotazione e portarla al momento della visita).

Sono previsti giorni e orari di visita diversi per ciascuna delle quattro unità navali; le navi ormeggeranno sia in aree di demanio portuale che urbane. Durante i giorni di ormeggio delle navi in aree demaniali-zona Stazioni Marittime, il punto di accoglienza per i cittadini è il varco di Ponte dei Mille, presso Stazioni Marittime; nei giorni di ormeggio presso calata Molo Vecchio – Magazzini del Cotone, il punto di accoglienza è direttamente sotto nave.

L’organizzazione delle visite guidate per la cittadinanza è frutto della collaborazione tra: Ministero della Difesa-Marina Militare, Comune di Genova/Direzione Porto e Mare e Delega Porto e Mare, Autorità di Sistema Portuale, Direzione Marittima di Genova, Stazioni Marittime di Genova, Assagenti.

«Dopo il successo di partecipazione alle visite della portaerei Cavour e della fregata Rizzo, l’idea di organizzare un nuovo ciclo di visite è stata accolta anche dalla mia Direzione Porto e Mare con entusiasmo – afferma il consigliere delegato del Comune di Genova Francesco Maresca – queste nuove possibilità realizzano la mia volontà di avvicinare genovesi e turisti alla vita in porto, facendolo conoscere e motivandoli per altri eventi che coinvolgano la scoperta di mestieri e realtà portuali».

Goletta Palinuro: è impiegata come nave-scuola per addestrare gli allievi sottufficiali della Marina Militare, come l’Amerigo Vespucci, destinata invece all’addestramento degli allievi ufficiali. E’ un veliero a tre alberi in acciaio, un albero maestro alto oltre 34 m. Lunghezza totale 69 metri e una superficie velica di 1.000 mq; raggiunge una velocità di 8 nodi (15 km/h).

Nave classe Dattilo: pattugliatore d’altura a lungo raggio della Guardia Costiera, varato nel 2012. Tra le sue attività rientrano quelle umanitarie e di soccorso (operazioni Mare Nostrum e Triton), potendo imbarcare fino a 600 naufraghi per brevi periodi. Ha una lunghezza di 94 metri e raggiunge una velocità max di 18 nodi (35 km/h).

Fregata Bergamini: è un lanciamissili dotato di uno dei più moderni sistemi radar, di artiglieria e missilistici, svolge attività di lotta anti-sommergibile, anche con l’ausilio di 2 elicotteri.Ha una lunghezza di 144 metri e raggiunge una velocità di circa 30 nodi (oltre 55 km/h).

Sommergibile classe Todaro: costruito in Italia su licenza tedesca; permette di operare in immersione fino a 3 settimane senza mai riemergere, rimanendo completamente invisibile. E’ lungo quasi 56 metri, si immerge fino a una profondità di 400 metri, raggiunge una velocità massima in immersione di 20 nodi (37 km/h).