Genoa Shipping Week, il porto di Genova si apre alla città con decine di eventi tra cultura, sport ed economia

Genova. Una settimana di grandi eventi, molti dei quali aperti al pubblico, tra cultura, economia, ambiente e sport e decine di iniziative collaterali per l’edizione 2019 della Genoa Shipping Week. Genova diventa – dal 24 al 30 giugno – capitale del settore marittimo. In città sono attese 5000 persone da tutto il mondo per gli appuntamenti organizzati da Assagenti con il sostegno di Intesa San Paolo Private Banking. Tema di quest’anno “we connect” con un obbiettivo: aprire la realtà del porto commerciale di Genova a quante più persone possibili.

Il programma consta di 50 eventi. Tra quelli regalati alla città l’apertura con un grande spettacolo sul mare la sera del 24 giugno: si intitola Orizzonti e si svolgerà nello specchio acqueo del porto antico. Alcuni acrobati danzeranno su un pontone a 60 metri d’altezza, tra luci e suoni. Inoltre per tutta la settimana saranno visitabili – anche se i pass sono quasi esauriti – quattro unità navali della Marina Militare e della Guardia Costiera: la goletta Palinuro, la nave Dattilo, il sottomarino Todaro e la fregata Bergamini. E poi uno spettacolo teatrale all’interno dei Cantieri Mariotti (La leggenda del pianista sull’oceano”, un concorso fotografico social (#shootyourport) un torneo di tennis e una run attraverso il porto antico. Oltre a tutti gli appuntamenti del festival Zones Portuaires.

Tra gli appuntamenti a cui non mancare An Oceanic Awakening, un convegno organizzato dal gruppo Wartsila sul tema della sostenibilità ambientale. Wartsila, in collaborazione presenterà la propria campagna mondiale per trasformare il settore marine&energy in un qualcosa di più “green”. Ne discuteranno biologi, ambientalisti, sportivi e addetti ai lavori. In questa occasione Genova entrerà nella rete globale di città Sea20 Forum.

Qui trovate il programma integrale. Altri appuntamenti importantissimi sono il board dell’Emsa, l’agenzia europea di sicurezza marittima, e poi il convegno Ship Recycling, sul tema della demolizione delle navi, ma anche la conferenza Port&ShippingTech, e poi le esclusive serate del Propeller Club e del Dinner alla Fiera di Genova, evento al quale si accede solo su invito e al quale partecipa il gotha dello shipping mondiale.

Alla conferenza stampa, oltre al sindaco di Genova Marco Bucci, al presidente della Regione Giovanni Toti, al presidente della Camera di Commercio Gianni Attanasio e al comandante della Capitaneria di porto di Genova Nicola Carlone, il segretario di Assagenti Massimo Moscatelli. “Dal 24 giugno Genova diventerà un palcoscenico, un campo da tennis, un teatro, un set fotografico e un luogo d’incontro e confronto per gli operatori e molto altro”.

Presente alla conferenza stampa Spediporto che anche quest’anno è supporter della Genoa Shipping Week. Con un proprio evento che si terrà 26 giugno a partire dalle 15 presso palazzo Ambrogio di Negro in Banchi dal titolo “New ports of genoa: un quarto valico di servizi logistici per l economia Svizzera. Molti saranno i temi trattati tra i quali nuove strategie infrastrutturali, soluzioni logistiche, sviluppo di marketing e commerciale del porto di Genova verso i mercati svizzeri”. Attiva anche a livello sportivo in quanto supporta del torneo di tennis, che vedrà le finali sabato 29 mattina, attraverso la sua nuova società PQS Group.

Tra gli altri sponsor Msc Crociere, che metterà in palio una crociera nell’ambito di una lotteria di beneficienza a favore del Fondo Malattie Renali del Bambino Onlus (i biglietti saranno disponibili presso la sede dell’onlus e durante i principali eventi della Gsweek), lo studio Legale Siccardi, Bregante & Co, organizzatore del convegno Ship Recycling e Moby. Partner anche Gnv, Tennis Club Genova 1893, Slam, Muma e Galata Musei dei Mare e cantieri Mariotti.