Genoa Shipping Week, il convegno di Spediporto sul “quarto valico” e i rapporti con la Svizzera

Genova. “New ports of Genoa: un quarto valico di servizi logistici per l’economia svizzera”, questo il titolo del convegno organizzato per domani, mercoledì 26 giugno, dalle 15 all 18, a palazzo Ambrogio di Negro in Banchi – Salone di Rappresentanza nell’ambito della Genoa Shipping Week.

Nel mondo della logistica l’unità di misura della distanza non sono i chilometri, bensì tempi e costi. Sul mercato svizzero, il porto di Genova ha già un vantaggio competitivo rispetto ai porti del Nord Europa: i tempi.

Per gli operatori la vera sfida di questi anni ruota tutta intorno al concetto di affidabilità e di minor rischio per i caricatori. Un sfida che verrà vinta solo se sulle infrastrutture materiali verranno applicati una serie di processi, regolamentati in maniera puntuale ed efficiente.

Mercoledì l’associazione degli spedizionieri genovesi, parlerà di nuove strategie infrastrutturali, soluzioni logistiche a breve e medio termine, sviluppo marketing e commerciale per il rilancio del Porto di Genova verso i mercati svizzeri nel convegno “New ports of Genoa: un “quarto valico” di servizi logistici per l’economia svizzera”.

Interverranno:

Paolo Emilio Signorini, Presidente AdSP Mar Ligure Occidentale

Edoardo Rixi, Camera dei Deputati

Marzia Cicchetti, Customer Service and Marketing Office Supervisor PSA Genova Pra’

Fabio Maciocci, Presidente ATIS, Aziende ticinesi imprese di spedizione e logistica

Giampaolo Botta, Direttore Generale Spediporto

Ingresso libero su iscrizione.