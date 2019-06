Genoa, Andrea Andreazzoli è il nuovo tecnico rossoblù. Un “ritorno” con contratto biennale

Genova. Aurelio Andreazzoli è il nuovo allenatore del Genoa. Lo ha comunicato ufficialmente la società rossoblù con una nota sul proprio sito. Andreazzoli ha firmato un contratto biennale e subentra a Cesare Prandelli.

Il neo tecnico dopo che ieri si era liberato dall’Empoli oggi ha pranzato a Forte dei Marmi con il patron rossoblù, Enrico Preziosi. “Il Genoa Cfc – si legge nella nota – comunica di aver raggiunto un accordo di durata biennale con il signor Aurelio Andreazzoli cui verrà affidata la guida tecnica della prima squadra dall’1 luglio 2019. La società auspica per mister Andreazzoli un proficuo lavoro e un futuro ricco di reciproche soddisfazioni”.

Quello di Aurelio Andreazzoli, in realtà, è quasi un ritorno, visto che esordì come giocatore proprio nelle giovanili del Genoa; poi una lunga lista di panchine, tra Fiorentina, Roma, Massese e in ultimo Empoli, dove nel 2017/2018 centra il primo posto in serie B che gli vale la panchina d’argento. Squadra poi retrocessa nell’ultima stagione, cosa che ha permesso la salvezza del Grifone.