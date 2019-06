Free CityBus Rapallo, servizio più funzionale per raggiungere le spiagge

Rapallo. Novità in arrivo per il “Free CityBus Rapallo – Mobilità funzionale gratis al servizio dei cittadini”, servizio progettato dal Comune di Rapallo in collaborazione con Atp per offrire una soluzione alternativa all’utilizzo dei mezzi privati a residenti e turisti. A partire dal 1 luglio e fino al 14 settembre, il servizio verrà rimodulato e reso più funzionale, in particolare per raggiungere le spiagge cittadine.

Il percorso parte da via Pietrafraccia per poi proseguire con fermate in via Aurelia Levante, via Baisi, via San Francesco, via don Minzoni, via Ferraretto e Funivia (ponte Ampola). Da qui si avanza in direzione San Maurizio di Monti percorrendo via Betti fino al ponte dell’autostrada dove le navette faranno inversione e, ripercorrendo la stessa via Betti in senso contrario, si ricongiungeranno a via Bolzano. Le navette procederanno verso via Laggiaro e via del Carmelo, fino ad arrivare in piazza Cile. Le navette percorreranno poi via Amendola, le fermate successive saranno in corso Colombo e direttamente nella frazione di San Michele di Pagana. A San Michele, i mezzi compiranno un’inversione di marcia e riprenderanno il percorso a ritroso passando per corso Colombo, via Trieste, via Betti (sottopasso ferroviario), via Milite Ignoto, via Aurelia Levante fino a raggiungere il punto di

partenza in via Pietrafraccia.

Le navette rimangono due e gli orari di servizio saranno gli stessi di adesso (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18); la frequenza è di una corsa ogni 30 minuti. «Visto il riscontro più che positivo da parte dell’utenza, con gradimento più volte manifestato da cittadini e ospiti, ci siamo fortemente impegnati per il mantenimento del FreeCityBus – sottolinea il sindaco Carlo Bagnasco – Il servizio rientra in un progetto di mobilità sostenibile,

importante per disincentivare l’utilizzo dei veicoli privati e promuovere quello dei mezzi pubblici».

«Il servizio FreeCityBus prosegue per tutto il 2019 prevedendo, per il periodo estivo, la fermata a San Michele di Pagana incentivando così l’utilizzo di mezzi alternativi all’auto per raggiungere le spiagge – osserva il consigliere Alessandra Ferrara, che precedentemente ha seguito la pratica FreecityBus in qualità di assessore ai Trasporti – ringrazio i referenti di Atp Esercizio per la proficua collaborazione e confido in un utilizzo sempre più frequente del servizio».