Forum San Pietroburgo, oggi Toti e Bucci in conferenza con Putin

Genova. Un accordo tra le amministrazioni pubbliche delle città di Genova e Mosca per scambiare know how su alcuni settori strategici, è uno dei risultati della missione a San Pietroburgo del sindaco di Genova Marco Bucci in occasione del Forum economico internazionale Spief 2019.

“Abbiamo firmato un accordo importante – dice il sindaco – per collaborare su alcuni temi, loro potranno suggerirci strategie soprattutto nel campo della mobilità, dove stanno facendo cose interessanti, e della pulizia della città, noi potremo fornire le nostre competenze su cultura e monumenti, dalla conservazione e restauro delle opere all’allestimento dei musei”.

Da San Pietroburgo, dove oggi il sindaco di Genova e il presidente della Regione Giovanni Toti parteciperanno alla conferenza plenaria cui presenzierà anche il presidente della Federazione russa Vladimir Putin, notizie anche per le grandi aziende genovesi.

“Ansaldo Energia ha gettato le basi con la società nazionale russa per l’energia per la produzione di 50 gigawatt, una notizia positiva per Genova perchè significa che avremo business da esportare”. Bucci parla con orgoglio anche del concerto di questa sera a cura del Teatro Carlo Felice al famoso Teatro Marinsky. “Proporremo musiche operistiche e composizioni di Paganini per creare un legame ancora più forte tra Genova e l’Italia e questa città”.