Forum di San Pietroburgo, Ansaldo Energia sigla joint venture con Rep Holding

Genova. Durante il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo la società per azioni “REP Holding” e l’azienda italiana Ansaldo Energia hanno firmato un accordo per la costituzione di una Joint Venture (JV) per produrre, modernizzare, riparare e fornire un servizio completo di manutenzione e assistenza per turbine industriali di grande taglia, a gas e a vapore, in Russia.

La gamma di prodotti offerta dalla JV comprenderà tre modelli completi di turbine a gas di Ansaldo Energia, con una potenza da 70 a 340MW, per la generazione di energia elettrica, oltre a due modelli di turbine a vapore con una potenza da 40 a 350MW. La JV avrà sede legale a San Pietroburgo e la produzione sarà localizzata nelle attuali strutture di “REP Holding”.

Ansaldo Energia trasferirà alla JV i diritti esclusivi d’uso della propria tecnologia, al fine di produrre, vendere e manutenere turbine a gas e a vapore non solo in Russia, ma anche nell’ambito della CSI e in altri paesi concordati dalle parti.

La tecnologia trasferita include una serie completa di documenti tecnici sulle turbine a gas e a vapore e i relativi sistemi di controllo, che consentiranno alla JV non solo di fabbricare e modernizzare le attrezzature, ma anche di eseguire il service e le riparazioni per un’ampia gamma di clienti locali in possesso di turbine industriali.

L’accordo prevede la massima localizzazione possibile delle strutture di produzione e service in Russia, compresa la creazione di una propria catena di fornitori, locali e qualificati, di componenti e materiali della Joint Venture.

“Particolare attenzione sarà dedicata alla localizzazione delle attività di produzione e riparazione per le “parti calde” delle turbine a gas, che comportano l’uso delle più avanzate tecnologie. Pertanto, la gamma di prodotti offerta dalla Joint Venture sarà in grado di rispettare gli ultimi requisiti richiesti dal Governo della Federazione Russa in termini di localizzazione.

La Joint Venture fornirà ai suoi clienti un pacchetto completo di soluzioni per tutta la durata di vita dei macchinari basato su attività di manutenzione e riparazione in loco” spiega il Presidente di “REP Holding”, Tagir Nigmatulin.

“Ansaldo Energia è davvero entusiasta e fiduciosa che la JV sarà una soluzione reciprocamente vantaggiosa per la fornitura dei migliori componenti e servizi ai clienti della Russia e dei paesi CSI”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Ansaldo Energia, Giuseppe Zampini.

“In veste di partner strategico e finanziario di REP Holding, Gazprombank considera la costituzione della joint venture un importante impegno nell’ambito della strategia di sostituzione delle importazioni nell’industria energetica nazionale”, ha dichiarato il Vice Presidente del CdA di Gazprombank, Alexander Stepanov.