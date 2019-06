Fondi della compagnia di San Paolo per l’Albergo dei poveri, botta e risposta tra M5S e giunta Bucci

Genova. Botta e risposta tra M5S e assessore comunale Pietro Piciocchi sui circa 14 milioni stanziati dalla Compagnia di San Paolo per Genova. In particolare Luca Pirondini, capogruppo dei pentastellati, ha chiesto con un articolo 54 chiarimenti su una parte dei fondi destinati all’Albergo dei Poveri, struttura gestita in diritto di superficie dall’Università ma di proprietà dell’istituto Brignole, di cui Piciocchi e commissario straordinario.

La mancanza di informazioni trasparenti sull’ammontare delle cifre e sui parametri adottati per la scelta dei progetti ha fatto pronunciare a Pirondini il termine “conflitto di interessi”.

“Abbiamo voluto capire meglio q – spiega il capogruppo – quali fossero i criteri di merito per l’assegnazione di somme così importanti. L’assessore non ci ha risposto, o meglio ci ha semplicemente detto che l’Albergo dei poveri è un monumento importante per Genova. Nessuno lo nega – continua – ma come è possibile che non siano stati definiti dei criteri di assegnazione di questi fondi che fossero chiari e trasparenti? Come mai i soldi vengono elargiti proprio ad un istituto, meritevole, intendiamoci, nel quale un assessore comunale ha un ruolo apicale?”

Piciocchi ha risposto ribadendo che l’Albergo dei poveri è un’istituzione pubblica al 100% “dove è massimo il principio di trasparenza” e che l’accusa di conflitto di interesse lo “stupisce oltremodo”. Secondo quanto spiegato dall’assessore comunale l’intervento della fondazione Compagnia di San Paolo sulla struttura è avvenuto su richiesta specifica del rettore dell’ateneo. “Parliamo di risorse pubbliche destinate a un bene pubblico – continua – l’obbiettivo è ristrutturare la Chiesa degli Uomini, oggi completamente in abbandono, e l’antica Chiesa dell’Immacolata”