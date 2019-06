Foce, appartamento in fiamme in via Caffa. Due ustionati tra cui anche un poliziotto intervenuto in soccorso

Genova. Le fiamme sono partite dalla cucina e in pochi minuti hanno praticamente distrutto l’appartamento. Il bilancio è di due persone all’ospedale per ustioni e intossicazioni. Tra questi anche un poliziotto intervenuto in soccorso.

E’ successo questa mattina in via Caffa, nel quartiere della Foce: all’ultimo piano del civico 10 si sta probabilmente cucinando quando qualcosa va storto, e le fiamme divampano. Un residente, nel tentativo di arginare il rogo si ustiona le mani.

La densa colonna di fumo richiama l’attenzione di un poliziotto presente nei dintorni, che interviene per aiutare la famiglia, procurandosi qualche ustione. Trasportato in ospedale, non corre per fortuna pericolo di vita.

Sul posto arrivano in pochi minuti i Vigili del Fuoco, che con due squadre e un’autoscala domano le fiamme. Al momento sono ci in corso le verifiche di stabilità dell’edificio.