Final eight, Di Fulvio avverte: “L’Hannover ci metterà in difficoltà”

Recco. La Champions League manca dal 2015, un’eternità per il club che ne ha collezionate più di tutti. L’assalto per riportare in Liguria la coppa più ambita è già scattato.

La Pro Recco fresca vincitrice dello scudetto è in partenza per Hannover dove, giovedì 6 giugno alle ore 19, comincerà il suo percorso nella final eight.

Il primo gradino, nei quarti di finale, sarà proprio la squadra padrona di casa, organizzatrice dell’evento e qualificata di diritto. Doppio ostacolo dunque, tecnico e ambientale, per i ragazzi allenati da Rudic.

“Arriviamo da due giorni di allenamento con la Sport Management, sedute intense insieme ad un’ottima formazione – afferma Francesco Di Fulvio -. Sono certo che ci aiuteranno ad arrivare in Germania ancor più pronti per centrare l’ultimo obiettivo, il più importante. La Waspo Hannover è una buona squadra, è stata sfortunata nel girone ma ha comunque fatto risultati positivi contro Olympiacos e Szolnok: ci metteranno in difficoltà, tenendo conto anche che hanno il fattore campo dalla loro parte. Guardando oltre, per la vittoria finale ci sono tante squadre attrezzate, penso allo Jug e all’Olympiacos campione in carica: sarà una Final 8 come non si è mai vista”.

Il programma:

giovedì 6 giugno

A – Jug – Ferencvaros ore 16

B – Barceloneta- Sport Management ore 17,30

C – Pro Recco – Waspo Hannover ore 19

D – Olympiakos – Brescia ore 20,30

venerdì 7 giugno

E – perdenti C-D semifinale 5°-8° posto ore 15

F – perdenti A-B semifinale 5°-8° posto ore 16,30

G – vincenti C-D semifinale 1°-4° posto ore 19

H – vincenti A-B semifinale 1°-4° posto ore 20,30

sabato 8 giugno

perdenti E-F finale 7°-8° posto ore 15

vincenti E-F finale 5°-6° posto ore 16,30

perdenti G-H finale 3°-4° posto ore 19

vincenti G-H finale 1°-2° posto ore 20,30

Arbitri: Sebastien Dervieux (FRA), Levan Berishvili (GEO), Stanko Ivanovski (MNE), Michiel Zwart (NED), Adrian Alexandrescu (ROU), Sergey Naumov (RUS), Boris Margeta (SLO), Ivan Rakovic (SRB). Delegati: Gianni Lonzi (ITA), Dejan Perisic (SRB), Angel Moliner (ESP).